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Летние олимпийские виды спорта

Российские рапиристки заняли пятое место на этапе Кубка мира в Казани

Победительницами стали итальянки

КАЗАНЬ, 23 февраля. /ТАСС/. Женская сборная России по фехтованию на рапирах заняла пятое место на этапе Кубка мира, который прошел в Казани.

В матче за пятое место россиянки победили спортсменок из Венгрии (45:37). Первое место заняла команда Италии, обыгравшая в финале сборную США (45:27), в матче за третье место француженки были сильнее рапиристок из Польши (45:41).

В первом круге россиянки обыграли команду Румынии (43:27), но во втором круге уступили сборной Польши (41:42). В утешительном плей-офф российские рапиристки были сильнее японок (44:31).

Следующий этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди женщин пройдет в Германии в начале мая.

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Летние олимпийские виды спорта
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