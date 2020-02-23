Шевченко: россиянки на этапе КМ по фехтованию на рапирах показали хороший результат

КАЗАНЬ, 23 февраля. /ТАСС/. Спортсменки из России, которые заняли пятое место в командном зачете на этапе Кубка мира по фехтованию на рапирах в Казани, показали хороший результат. Рапиристки решили вопрос с отбором на Олимпиаду в Токио досрочно, поэтому не стояло цели победить на этапе, сообщил журналистам в воскресенье старший тренер женской сборной России по фехтованию на рапирах Дмитрий Шевченко.

По итогам соревнований российская рапиристка Аделина Загидуллина завоевала бронзу в личном зачете, Инна Дериглазова заняла пятое место. В командном зачете Россию представляли Дериглазова, Анастасия Иванова, Лариса Коробейникова и Загидуллина. Команда заняла пятое место. Этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди женщин проходил в Казани с 21 по 23 февраля.

"Россиянки выступили на этом турнире, заняв пятое место, - результат, на мой взгляд, достаточно хороший в том плане, что мы не ставили цель выиграть. Основной интригой этого турнира был заключительный отбор на Олимпиаду, мы решили этот вопрос досрочно. У нас сегодня было две встречи - мы проиграли полькам один укол, а затем выиграли у венгерок за пятое место. В результате на Олимпиаду польки не попали, а попали венгерки - вот так бывает", - сказал он.

По его словам, команда не расстраивается из-за поражения рапиристкам из Польши, основная цель спортсменок сейчас - это подготовка к Олимпийским играм в Токио. Шевченко извинился перед болельщиками за то, что не удалось порадовать их победой. "Всегда, конечно, приятно порадовать зрителей, тем более если находишься в родных стенах, хочу перед ними извиниться, что так сложилась встреча у нас, но надеюсь, что самые основные победы у нас впереди. Болейте за нас, мы постараемся вас порадовать", - добавил он.

Говоря о выступлении российских рапиристок, он отметил, что Дериглазова подтвердила свой уровень, заняв пятое место в личном зачете. "Этот сезон она проводит блестяще, где-то должен быть спад, пусть лучше здесь, чем потом на официальных соревнованиях. А так, безусловно, Загидуллина Аделя, ее подиум на этом турнире, я ей пожелаю в дальнейшем хороших выступлений, хорошей подготовки", - сказал старший тренер.

В состав российской команды на турнир вошли олимпийская чемпионка Инна Дериглазова, призер Игр Лариса Коробейникова, Анастасия Иванова, Аделя Абдрахманова, Виталина Анашенкова, Ольга Батенина, Марта Мартьянова, Мария Мельникова, Лейла Пириева, Анна Прыткова, Валерия Рассолова, Аделина Загидуллина, Полина Козаева, Белла Кулаева, Кристина Самсонова, Анастасия Семенова, Светлана Трипапина, Камилла Цибирова, Виктория Юсова и Оксана Мартинес.