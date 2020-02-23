Тихонов: команда звезд повела себя некрасиво в финале Кубка легенд по футболу

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Игрок сборной России Андрей Тихонов заявил, что команда звезд некрасиво вела себя в финале Кубка легенд по футболу. Таким мнением он поделился с журналистами.

Сборная России уступила команде звезд со счетом 5:6, российская команда впервые в истории не сумела выиграть турнир. По ходу финала команда звезд покинула поле в знак протеста против судейства. Красные карточки были показаны Йосси Бенаюну и Йону Арне Риисе. Через некоторое время игроки команды вернулись на поле, красная карточка Риисе была заменена на желтую.

"В том моменте немного толкнули Бенаюна, был фол, возможно, после этого эпизода они всю игру сломали. Бенаюн там еще много вещей наговорил девушке судье, поэтому она ему и показала красную карточку. Нужно мужчиной оставаться до конца, чего ты подходишь в женщине и начинаешь ее оскорблять", - сказал Тихонов.

"Повторюсь, после этого все пошло-поехало, наплакали себе. Теперь после каждого спорного момента они будут уходить с поля? Очень некрасиво, вы мужчины, играйте до конца, играйте так же жестко. А то устроили - любят нас или нет любят, настроили болельщиков против нас", - добавил он.

Также Тихонов заявил, что бардак в матче начался именно из-за футболиста команды звезд Бенаюна: "А по поводу того, что они ушли: ну ушли и ушли. Идет прямой эфир, зачем уходить, а потом ходить туда-сюда их уговаривать. Вы лучше девушке судье ничего плохого не говорите. Вы ее оскорбляете, а потом Бенаюн стоит весь такой хороший, бардак из-за него начался".

Турнир прошел в 12-й раз. Ранее неизменно победителем становилась сборная России.