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Сборные по баскетболу

Российские баскетболисты обыграли команду Северной Македонии в игре отборочного турнира ЧЕ

Встреча завершилась со счетом 77:67

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Сборная России дома победила команду Северной Македонии со счетом 77:67 во втором матче квалификации чемпионата Европы 2021 года по баскетболу. Встреча прошла во дворце спорта "Молот" в Перми.

Самым результативным игроком матча стал защитник сборной России Виталий Фридзон, в активе которого 23 очка. В составе гостей больше всех очков набрали Шэйн Уиттингтон и Андрей Магдевски (по 14 очков).

Россияне в первой встрече проиграли итальянцам (64:83). Матч второго тура между сборными Италии и Эстонии пройдет позднее в воскресенье. Следующий отборочный матч россияне проведут 27 ноября, в котором сыграют в гостях с командой Эстонии.

Сборная России, сыгравшая два матча, с тремя очками возглавляет таблицу группы В. Второе место занимают итальянцы (2), третье - эстонцы (2), обе команды сыграли по одному матчу. Турнирную таблицу замыкают уступившие в двух играх северомакедонцы (2).

Всего в отборочном турнире принимают участие 32 команды, которые разбиты на восемь групп по четыре команды. На чемпионат Европы 2021 года, который пройдет с 2 по 19 сентября в Германии, Грузии, Италии и Чехии, из каждой группы выйдут по три команды.

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