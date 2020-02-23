{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обыски у сборной России по биатлону на ЧМ в Италии

Адвокат Цоггелер: уголовное дело не помешает биатлонисту Логинову покинуть Италию

По словам юриста, расследование в отношении Логинова и Касперовича находится в начальной стадии

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 23 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении российского биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича не помешает им покинуть Италию. Об этом ТАСС сообщил их адвокат Йохан Цоггелер.

В субботу итальянская полиция провела обыски в отеле сборной России после обращения Международного союза биатлонистов (IBU). Обращение в правоохранительные органы было связано с тем, что Касперович находился на чемпионате мира не по своей аккредитации. Спортсмен и его тренер ранее были причастны к допинговым нарушениям, по этой причине использование чужой аккредитации, по мнению международной федерации, могло было быть связано с попыткой вновь нарушить антидопинговые правила.

"В отношении моих клиентов заведено уголовное дело, но нет никаких препятствий для того, чтобы они покинули Италию", - сказал Цоггелер.

"Расследование только в самом начале, и прокурор по его окончании может попросись открыть судебный процесс или закрыть дело", - пояснил адвокат.

По словам представителя тренера и спортсмена, расследование может занять несколько месяцев.

По информации ТАСС, Логинов вылетит в Россию в воскресенье поздно вечером.

Теги
Обыски у сборной России по биатлону на ЧМ в Италии
Реклама на ТАСС
Зимние олимпийские виды спорта
Российские конькобежцы разделили второе место в общем зачете юниорского чемпионата мира
В активе россиян три золотые, четыре серебряные и две бронзовые награды
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС