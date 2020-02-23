Адвокат Цоггелер: уголовное дело не помешает биатлонисту Логинову покинуть Италию

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 23 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении российского биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича не помешает им покинуть Италию. Об этом ТАСС сообщил их адвокат Йохан Цоггелер.

В субботу итальянская полиция провела обыски в отеле сборной России после обращения Международного союза биатлонистов (IBU). Обращение в правоохранительные органы было связано с тем, что Касперович находился на чемпионате мира не по своей аккредитации. Спортсмен и его тренер ранее были причастны к допинговым нарушениям, по этой причине использование чужой аккредитации, по мнению международной федерации, могло было быть связано с попыткой вновь нарушить антидопинговые правила.

"В отношении моих клиентов заведено уголовное дело, но нет никаких препятствий для того, чтобы они покинули Италию", - сказал Цоггелер.

"Расследование только в самом начале, и прокурор по его окончании может попросись открыть судебный процесс или закрыть дело", - пояснил адвокат.

По словам представителя тренера и спортсмена, расследование может занять несколько месяцев.

По информации ТАСС, Логинов вылетит в Россию в воскресенье поздно вечером.