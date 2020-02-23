Журова: нанесенный биатлонисту Логинову моральный ущерб будет сложно компенсировать

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Соответствующие ведомства имеют все основания для защиты интересов российского биатлониста Александра Логинова, но моральный ущерб, нанесенный спортсмену, будет сложно компенсировать. Такое мнение ТАСС высказала первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

В воскресенье Логинов отказался от участия в масс-старте на чемпионате мира, где он должен был бежать под первым номером. Причиной такого решения стали обыски итальянской полицией, которая ворвалась в комнату биатлониста в субботу рано утром по наводке Международного союза биатлонистов (IBU). Под подозрение Логинов попал в связи с тем, что его личный тренер Александр Касперович находился на чемпионате мира по чужой аккредитации. В прошлом спортсмен и тренер были замешаны в допинговых нарушениях.

"Реагировать точно нужно, - сказала Журова. - Если на человека заводят дело и нет никаких доказательств, то необходимо защищать спортсмена. Знаю, что МИД послал свою ноту для получения разъяснений по данной ситуации, у них есть все основания для защиты [Логинова]".

"Что значит использование допинга? В номере полицейские ничего не нашли, да и потом, факт использования допинга определяет WADA [Всемирное антидопинговое агентство]. Полицейские могут найти лишь какие-то методы или средства. Что касается морального ущерба, то его сложно будет предъявить к полицейским", - добавила собеседница агентства.