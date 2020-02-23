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Бокс

Британский боксер Фьюри во время боя рассек Уайлдеру ухо

В воскресенье британец победил американца техническим нокаутом в седьмом раунде

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Британский боксер Тайсон Фьюри рассек ухо американцу Деонтею Уайлдеру во время поединка. Об этом ТАСС сообщили в команде американского боксера.

"Серьезных травм Деонтей не получил. Единственное что - есть рассечение уха, которое могло повлиять на координацию в бою", - сказал собеседник агентства.

В воскресенье Фьюри победил Уайлдера техническим нокаутом в седьмом раунде и завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе. Боксеры проводили второй поединок, в первом бою, который прошел в 2018 году, был зафиксирован ничейный результат. Уайлдер потерпел первое поражение на профессиональном ринге, дважды по ходу поединка Фьюри отправлял американца в нокдаун.

34-летний Уайлдер удерживал титул чемпиона мира по версии WBC с января 2015 года, защитив его десять раз. В послужном списке Уайлдера 42 победы (41 нокаутом), одно поражение и одна ничья. 31-летний Фьюри не знает поражений на профессиональном ринге, в его активе 30 побед (21 нокаутом) и одна ничья.

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