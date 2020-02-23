Кириленко доволен, что в мужской сборной России в отборе к Евробаскету много свежей крови

ПЕРМЬ, 23 февраля /ТАСС/. Президент Российской Федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко доволен тем, что в мужской сборной России много дебютантов, свежей крови. Об этом он заявил журналистам.

Сборная России дома победила команду Северной Македонии со счетом 77:67 во втором матче квалификации чемпионата Европы 2021 года. Встреча прошла во дворце спорта "Молот" в Перми. Самым результативным игроком матча стал защитник сборной России Виталий Фридзон, в активе которого 23 очка. Россияне в первой встрече проиграли итальянцам (64:83).

"Мне очень импонирует, что у нас очень много свежей крови, для некоторых игроков сегодня был дебют, - сказал Кириленко. - Мне понравилось, что [молодые игроки] выходили и не боялись играть. Это важно для этой команды, потому что мало опыта, этот опыт надо набивать, даже искусственно, брать на себя инициативу и играть. Сегодня Виталий [Фридзон] показал четвертую молодость, настоящий капитан".

Следующий отборочный матч россияне проведут 27 ноября в гостях с командой Эстонии.

"Очень сложно оценивать две проведенные игры. Когда в первый раз собрались в таком достаточно новом составе. Наверное, троечка за Италию. И сегодня, конечно, пятерка, использовали свои моменты, ребята себя здорово проявили", - добавил Кириленко.

Сборная России, сыгравшая два матча, с тремя очками возглавляет таблицу группы В. Второе место занимают итальянцы (2), третье - эстонцы (2), обе команды сыграли по одному матчу. Турнирную таблицу замыкают уступившие в двух играх македонцы (2).