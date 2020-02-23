"Спартак" по буллитам уступил "Динамо" и обеспечил пятое место в Западной конференции КХЛ

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Московское "Динамо" на своей площадке по буллитам обыграло столичный "Спартак" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе хозяев в основное время заброшенной шайбой отметился Вячеслав Кулемин (6-я минута). За красно-белых отличился Анатолий Никонцев (45). Победный буллит на счету Владимира Брюквина.

"Динамо" обыграло "Спартак" во всех четырех встречах регулярного чемпионата текущего сезона. Победная серия "Динамо" в матчах КХЛ против красно-белых достигла шести матчей.

В турнирной таблице Западной конференции "Динамо" идет на четвертом месте, набрав в 60 матчах 80 очков. Красно-белые набрали 75 очков в 61 игре и за матч до конца регулярного чемпионата стали недосягаемы для ярославского "Локомотива" (70 очков в 60 играх). Ярославский клуб обеспечил себе шестое место в таблице.

"Динамо" в следующем матче 25 февраля примет челябинский "Трактор", "Спартак" в тот же день сыграет на выезде с подольским "Витязем".

В другом матче игрового дня казанский "Ак Барс" дома одержал победу над минским "Динамо" (5:4), забросив в третьем периоде четыре шайбы за 10 минут. Ярославский "Локомотив" на выезде переиграл омский "Авангард" (1:0).