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КХЛ

"Спартак" по буллитам уступил "Динамо" и обеспечил пятое место в Западной конференции КХЛ

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу бело-голубых
Игроки "Динамо" Вадим Шипачев и "Спартака" Каспарс Даугавиньш и Аким Тришин Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Игроки "Динамо" Вадим Шипачев и "Спартака" Каспарс Даугавиньш и Аким Тришин
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Московское "Динамо" на своей площадке по буллитам обыграло столичный "Спартак" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе хозяев в основное время заброшенной шайбой отметился Вячеслав Кулемин (6-я минута). За красно-белых отличился Анатолий Никонцев (45). Победный буллит на счету Владимира Брюквина.

"Динамо" обыграло "Спартак" во всех четырех встречах регулярного чемпионата текущего сезона. Победная серия "Динамо" в матчах КХЛ против красно-белых достигла шести матчей.

В турнирной таблице Западной конференции "Динамо" идет на четвертом месте, набрав в 60 матчах 80 очков. Красно-белые набрали 75 очков в 61 игре и за матч до конца регулярного чемпионата стали недосягаемы для ярославского "Локомотива" (70 очков в 60 играх). Ярославский клуб обеспечил себе шестое место в таблице.

"Динамо" в следующем матче 25 февраля примет челябинский "Трактор", "Спартак" в тот же день сыграет на выезде с подольским "Витязем".

В другом матче игрового дня казанский "Ак Барс" дома одержал победу над минским "Динамо" (5:4), забросив в третьем периоде четыре шайбы за 10 минут. Ярославский "Локомотив" на выезде переиграл омский "Авангард" (1:0).

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3Йокерит6128824415183-16184
4Динамо Мск6029525316176-13880
5Спартак6125443619169-14175
6Локомотив6024451323161-14370
7Витязь6019347423130-15863
8Торпедо6121523327162-16662
9Сочи6015641826122-15559
10Северсталь6113373728123-16956
11Динамо Р601051343799-18239
12Динамо Мн6010215636128-22437
Регулярный чемпионат КХЛ-2019/20. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
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2Авангард6130163615161-11683
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5Сибирь6025344222131-14070
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7Металлург Мг6020354523136-13965
8Куньлунь6120335327138-15660
9Нефтехимик6020244426156-15460
10Амур6019156326125-14259
11Адмирал6016461330123-17156
12Трактор6019323231128-15753

 

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