"Спартак" по буллитам уступил "Динамо" и обеспечил пятое место в Западной конференции КХЛ

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Московское "Динамо" на своей площадке по буллитам обыграло столичный "Спартак" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе хозяев в основное время заброшенной шайбой отметился Вячеслав Кулемин (6-я минута). За красно-белых отличился Анатолий Никонцев (45). Победный буллит на счету Владимира Брюквина.
"Динамо" обыграло "Спартак" во всех четырех встречах регулярного чемпионата текущего сезона. Победная серия "Динамо" в матчах КХЛ против красно-белых достигла шести матчей.
В турнирной таблице Западной конференции "Динамо" идет на четвертом месте, набрав в 60 матчах 80 очков. Красно-белые набрали 75 очков в 61 игре и за матч до конца регулярного чемпионата стали недосягаемы для ярославского "Локомотива" (70 очков в 60 играх). Ярославский клуб обеспечил себе шестое место в таблице.
"Динамо" в следующем матче 25 февраля примет челябинский "Трактор", "Спартак" в тот же день сыграет на выезде с подольским "Витязем".
В другом матче игрового дня казанский "Ак Барс" дома одержал победу над минским "Динамо" (5:4), забросив в третьем периоде четыре шайбы за 10 минут. Ярославский "Локомотив" на выезде переиграл омский "Авангард" (1:0).
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|ЦСКА
|60
|39
|3
|2
|1
|3
|12
|195-95
|92
|2
|СКА
|61
|29
|9
|5
|2
|3
|13
|175-117
|91
|3
|Йокерит
|61
|28
|8
|2
|4
|4
|15
|183-161
|84
|4
|Динамо Мск
|60
|29
|5
|2
|5
|3
|16
|176-138
|80
|5
|Спартак
|61
|25
|4
|4
|3
|6
|19
|169-141
|75
|6
|Локомотив
|60
|24
|4
|5
|1
|3
|23
|161-143
|70
|7
|Витязь
|60
|19
|3
|4
|7
|4
|23
|130-158
|63
|8
|Торпедо
|61
|21
|5
|2
|3
|3
|27
|162-166
|62
|9
|Сочи
|60
|15
|6
|4
|1
|8
|26
|122-155
|59
|10
|Северсталь
|61
|13
|3
|7
|3
|7
|28
|123-169
|56
|11
|Динамо Р
|60
|10
|5
|1
|3
|4
|37
|99-182
|39
|12
|Динамо Мн
|60
|10
|2
|1
|5
|6
|36
|128-224
|37
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Ак Барс
|60
|37
|2
|4
|4
|1
|12
|175-116
|91
|2
|Авангард
|61
|30
|1
|6
|3
|6
|15
|161-116
|83
|3
|Барыс
|60
|30
|6
|1
|0
|8
|15
|153-131
|82
|4
|Автомобилист
|60
|22
|8
|3
|3
|5
|19
|161-149
|74
|5
|Сибирь
|60
|25
|3
|4
|4
|2
|22
|131-140
|70
|6
|Салават Юлаев
|61
|23
|5
|1
|8
|2
|22
|151-141
|68
|7
|Металлург Мг
|60
|20
|3
|5
|4
|5
|23
|136-139
|65
|8
|Куньлунь
|61
|20
|3
|3
|5
|3
|27
|138-156
|60
|9
|Нефтехимик
|60
|20
|2
|4
|4
|4
|26
|156-154
|60
|10
|Амур
|60
|19
|1
|5
|6
|3
|26
|125-142
|59
|11
|Адмирал
|60
|16
|4
|6
|1
|3
|30
|123-171
|56
|12
|Трактор
|60
|19
|3
|2
|3
|2
|31
|128-157
|53