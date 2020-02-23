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НХЛ

Два очка Малкина не спасли "Питтсбург" от поражения в матче НХЛ с "Вашингтоном"

Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу "Вашингтона"
Описание
© AP Photo/Nick Wass

ТАСС, 23 февраля. "Вашингтон" обыграл "Питтсбург" со счетом 5:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Якуб Врана (7-я минута), Том Уилсон (42), Карл Хагелин (45, 60) и Ти Джей Оши (51), у проигравших отличились Патрик Хёрнквист (35), Сидни Кросби (36) и российский форвард Евгений Малкин (49), который также отметился результативной передачей. В текущем сезоне на счету Малкина 62 очка (21 шайба + 41 передача).

Российские игроки "Вашингтона" Александр Овечикн, в прошлом матче забросивший 700-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов не сумели отметиться результативными действиями.

"Вашингтон" прервал серию из четырех поражений и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 82 очка в 62 играх. "Питтсбург" потерпел третье поражение подряд и идет четвертым с 80 очками в 61 матче.

В следующей встрече "Питтсбург" 27 февраля на выезде сыграет с "Лос-Анджелесом", "Вашингтон" днем ранее примет "Виннипег".

Теги
Овечкин, Александр МихайловичМалкин, Евгений Владимирович
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