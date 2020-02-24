Велогонщик Манаков планирует перейти в шоссейные гонки после чемпионата мира в Берлине

АНТАЛЬЯ, 24 февраля. /ТАСС/. Велогонщик Виктор Манаков планирует сосредоточиться на шоссейных дисциплинах после чемпионата мира по велотреку в Берлине, который стартует 26 февраля. Об этом он сообщил журналистам в ходе многодневной велогонки "Тур Антальи".

"Сейчас у меня чемпионат мира, где мне хотелось бы иметь успех, а дальше уже полная трансформация в шоссейника, - сказал Манаков. - Я хочу как-то поярче свою историю в велоспорте закончить, думаю, что сейчас после чемпионата мира этим и займусь, уже надо пойти на все деньги. Нужно понять, есть ли смысл что-то делать дальше, ждать на треке до следующей Олимпиады - это не то, к чему стремишься. Другое дело, если на шоссе пойдет результат, то Олимпиада и на шоссе, и на треке - не имею ничего против".

Велогонщик отметил, что по очкам российская команда по велоспорту на треке на олимпийский турнир в Токио уже не попадет, даже если сможет добиться успеха на чемпионате мира.

"На чемпионатах мира дают хорошие очки, но уже сейчас ясно, что не попадем. В темпе у нас провал, в командной гонке был не самый удачный прошлый год. Мы показываем свое, но мир за это время прыгнул вперед. Когда мы это поняли и начали наверстывать, было уже поздно", - сообщил он.

По словам 27-летнего спортсмена, после чемпионата мира смысла в соревнованиях на треке не будет почти полгода. "Следующие старты, которые будут давать очки, начнутся в октябре. Это очень далеко. За это время можно столько шоссейных гонок проехать, что будет понятен уровень, который можно достичь", - отметил он, сообщив, что после мирового первенства планирует сбрасывать вес для выступлений на шоссе, поскольку вес - это ключевой фактор данного вида гонок.

Велогонщик напомнил, что специализировался на омниуме, и отсутствие перспектив в этом направлении стало одной из причин выбора шоссе. "Того омниума, в котором был хорош, больше нет, сейчас ставка идет на групповые виды, это не всегда у меня выходило. Иначе строится подготовка, сейчас, думаю, сделал под этот чемпионат мира все, чтобы получить результат, нужна выносливость, чтобы у других не было шансов с тобой соревноваться. Я посмотрел несколько последних чемпионатов мира и понял, что максимальная скорость не является ключевым фактором, важно, чтобы ты умирал последним, надеюсь, что на этом чемпионате мира это буду я", - заключил он.