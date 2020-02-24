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Футбол в Испании

Футболист "Барселоны" Роберто выбыл на месяц из-за травмы

ТАСС, 24 февраля. Защитник испанского футбольного клуба "Барселона" Серхи Роберто получил травму и выбыл на месяц. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба.

28-летний футболист получил травму подколенного сухожилия, срок восстановления составит около месяца.

Роберто пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против итальянского "Наполи", который пройдет 25 февраля в Неаполе, также он пропустит гостевой матч чемпионата Испании против мадридского "Реала" 1 марта.

Роберто является воспитанником "Барселоны", в составе команды он стал шестикратным чемпионом страны, пятикратным обладателем Кубка Испании и двукратным победителем Лиги чемпионов.

"Барселона" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав в 25 матчах 55 очков и опережая идущего вторым "Реал" на два очка.

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