Юрченко создаст федеральную программу развития легкой атлетики, если станет главой ВФЛА

"Я намерен в течение периода времени до следующих выборов, которые планируются в этом году, совместно с региональными федерациями легкой атлетики, спортсменами и специалистами "королевы спорта" подготовить и сформировать адресную федеральную программу развития легкой атлетики на период с 2020 по 2030 год в Российской Федерации, - сообщил Юрченко. - Затем утвердить ее на уровне министерства спорта и правительства, а потом представить ее президенту страны. Подобные программы были у нас уже приняты и успешно реализованы - по развитию зимних видов спорта, к Олимпиаде-2014 в Сочи, по футболу (чемпионату мира - 2018 и чемпионату Европы - 2020 - прим. ТАСС) и хоккею".

"Без реализации серьезной федеральной программы любые обещания, которыми наполнены программы моих конкурентов по выборам, не могут быть реализованы. Легкой атлетике нужна поддержка не только спонсоров, которых в настоящий момент катастрофически мало, но и пристальное и долгосрочное внимание государства. Очень широко должны использоваться различные формы для реализации проектов ВФЛА, такие как частно-государственное партнерство. В нашей стране частно-государственное партнерство, когда банк кредитует социально значимые объекты под будущие поступления бюджета, решают огромное количество проблем", - отметил кандидат в президенты ВФЛА.