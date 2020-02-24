{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Юрченко создаст федеральную программу развития легкой атлетики, если станет главой ВФЛА

Выборы президента Всероссийской федерации легкой атлетики состоятся 28 февраля
Член совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации Евгений Юрченко Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Член совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации Евгений Юрченко
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Кандидат в президенты Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко в случае избрания на этот пост намерен подготовить адресную федеральную программу развития легкой атлетики в России. Об этом Юрченко заявил в интервью ТАСС.

Выборы президента ВФЛА состоятся 28 февраля, член совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации является одним из кандидатов на этот пост.

На эту тему
Кандидат в президенты ВФЛА Юрченко: готов вернуть российской "королеве спорта" ее величие

"Я намерен в течение периода времени до следующих выборов, которые планируются в этом году, совместно с региональными федерациями легкой атлетики, спортсменами и специалистами "королевы спорта" подготовить и сформировать адресную федеральную программу развития легкой атлетики на период с 2020 по 2030 год в Российской Федерации, - сообщил Юрченко. - Затем утвердить ее на уровне министерства спорта и правительства, а потом представить ее президенту страны. Подобные программы были у нас уже приняты и успешно реализованы - по развитию зимних видов спорта, к Олимпиаде-2014 в Сочи, по футболу (чемпионату мира - 2018 и чемпионату Европы - 2020 - прим. ТАСС) и хоккею".

"Без реализации серьезной федеральной программы любые обещания, которыми наполнены программы моих конкурентов по выборам, не могут быть реализованы. Легкой атлетике нужна поддержка не только спонсоров, которых в настоящий момент катастрофически мало, но и пристальное и долгосрочное внимание государства. Очень широко должны использоваться различные формы для реализации проектов ВФЛА, такие как частно-государственное партнерство. В нашей стране частно-государственное партнерство, когда банк кредитует социально значимые объекты под будущие поступления бюджета, решают огромное количество проблем", - отметил кандидат в президенты ВФЛА.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Летние олимпийские виды спорта
Юрченко не считает, что из успешных атлетов обязательно получаются отличные руководители
Член совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации претендует на пост главы Всероссийской федерации легкой атлетики
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС