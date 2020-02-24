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НБА

"Милуоки" первым гарантировал себе участие в плей-офф НБА

В 56 матчах текущего сезона клуб одержал 48 побед
Лидер "Милуоки" Яннис Адетокунбо AP Photo/Morry Gash
Описание
Лидер "Милуоки" Яннис Адетокунбо
© AP Photo/Morry Gash

ТАСС, 24 февраля. "Милуоки" стал первым клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), гарантировавшим себе участие в плей-офф текущего сезона. Добыть досрочную путевку "Милуоки" позволило поражение "Вашингтона" в гостевом матче против "Чикаго" (117:126), встреча прошла в ночь на понедельник.

"Милуоки" занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, одержав 48 побед при восьми поражениях. От идущего девятым "Вашингтона" клуб из штата Висконсин отделяют 28 побед, "Вашингтону" осталось провести 27 матчей в регулярном чемпионате. Таким образом, "Милуоки" не опустится ниже восьмой строчки (в плей-офф НБА выходят первые восемь команд из Западной и Восточной конференций).

"Милуоки" четвертый год подряд выходит в плей-офф НБА, в прошлом сезоне команда дошла до финала Восточной конференции, где уступила будущему обладателю Кубка Ларри О'Брайена (им награждается победитель плей-офф) "Торонто" (счет в серии 2-4). "Милуоки" выиграл титул чемпиона НБА в 1971 году, дважды клуб из Висконсина побеждал в финале Восточной конференции (1971, 1974), 14 раз становился победителем Центрального дивизиона.

В следующем матче "Милуоки" на выезде сыграет с "Вашингтоном" в ночь на вторник.

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