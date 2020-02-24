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КХЛ

Галиев, Токранов и Федотов признаны лучшими игроками 22-й недели в КХЛ

Лучшим новичком стал нападающий СКА Кирилл Марченко

ТАСС, 24 февраля. Нападающий казанского "Ак Барса" Станислав Галиев признан лучшим форвардом 22-й недели регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

28-летний Галиев вместе с "Ак Барсом" одержал две победы в трех матчах, набрав в них 7 очков (2 шайбы + 5 передач), что стало лучшим результатом недели.

Лучшим вратарем недели стал голкипер челябинского "Трактора" Иван Федотов, одержавший победы в двух из трех матчей недели. В домашних играх против новосибирской "Сибири" (4:0) и владивостокского "Адмирала" (5:0) Федотов сохранил ворота в неприкосновенности, 23-летний вратарь отразил 98,8% бросков по воротам при коэффициенте надежности 0,38.

Лучшим защитником признан 30-летний игрок петербургского СКА Василий Токранов, который вместе с командой выиграл во всех трех матчах недели, отметившись тремя результативными передачами при коэффициенте полезности "+5".

Лучшим новичком стал 19-летний нападающий петербургского СКА Кирилл Марченко. Форвард набрал в трех матчах 5 (3+2) очков при коэффициенте полезности "+2". Марченко в среднем проводил на льду 11 минут 45 секунд.

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