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КХЛ

"Амур" лишился шансов на выход в плей-офф КХЛ

В понедельник хабаровский клуб уступил в овертайме "Нефтехимику" со счетом 2:3

ТАСС, 24 февраля. Хабаровский "Амур" дома уступил в овертайме нижнекамскому "Нефтехимику" со счетом 2:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и лишился шансов на выход в плей-офф КХЛ.

Победную шайбу забросил Мэтт Уайт, он реализовал назначенный на 33-й секунде овертайма буллит. В основное время у "Нефтехимика" шайбы забросили Зак Митчелл (7) и Евгений Рясенский (57), в составе "Амура" результативными бросками отметились Михал Йордан (48-я минута) и Кирилл Рассказов (51).

Рясенский отличился впервые с 29 января 2015 года, его безголевая серия составила 187 матчей.

"Амур" и "Нефтехимик" провели второй очный матч за два дня, в воскресенье хабаровский клуб проиграл со счетом 0:8, что стало для него самым крупным поражением в КХЛ.

Поражение лишило "Амур" шансов на выход в плей-офф КХЛ. Хабаровский клуб занимает десятое место в Восточной конференции, набрав 60 очков после 61 матча. "Нефтехимик", находясь на восьмой позиции в той же конференции, набрал после 61 игры 62 очка, однако "Амур" не сможет опередить "Нефтехимик" из-за меньшего числа побед. В Восточной конференции уже определились семь участников плей-офф: "Ак Барс" (Казань), "Барыс" (Нур-Султан), "Авангард" (Омск), "Автомобилист" (Екатеринбург), "Сибирь" (Новосибирск), "Салават Юлаев" (Уфа) и "Металлург" (Магнитогорск). За оставшуюся путевку борются "Нефтехимик" (остался один матч, который пройдет в среду) и "Куньлунь" (Пекин), который в данный момент играет против рижского "Динамо".

В последнем матче регулярного чемпионата текущего сезона КХЛ 26 февраля "Амур" дома встретится с "Барысом" из Казахстана, "Нефтехимик" в этот же день сыграет в гостях с "Адмиралом" из Владивостока.

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