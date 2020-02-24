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Сборные по хоккею

Ежик Спайки стал талисманом чемпионата мира 2021 года по хоккею

Турнир пройдет в Минске и Риге
Болельщики сборной Белоруссии EPA/PATRICK B. KRAEMER
Описание
Болельщики сборной Белоруссии
© EPA/PATRICK B. KRAEMER

ТАСС, 24 февраля. Талисманом чемпионата мира по хоккею 2021 года, который пройдет в Белоруссии и Латвии, стал ежик Спайки. Об этом сообщает Федерация хоккея Белоруссии.

В выборах талисмана чемпионата мира 2021 года участвовало жюри, в состав которого вошли четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева, олимпийская чемпионка по фристайлу Анна Гуськова, помощник главного тренера и спортивный директор минского хоккейного клуба "Динамо" Михаил Грабовский и другие известные деятели Белоруссии. Отмечается, что выбор экспертов совпал с результатами голосования на сайте Федерации хоккея Белоруссии, в котором учитывались голоса всех пользователей.

"Мы хотели сделать символ чемпионата любимчиком всех болельщиков и тех, кто равнодушен к игре, еж - наш герой - сказал директор креативного агентства DAB Никита Устинович. - Проецируя его характер и свойства на хоккейную площадку, мы увидели, что образ ежа очень хорошо подходит для обеих наших сборных: трудолюбивые, быстрые, ловкие, способные в нужный момент дать отпор на спортивной арене".

Чемпионат мира по хоккею в 2021 году будет проходить с 7 по 23 мая на ледовых аренах Риги и Минска. Полуфиналы и финал первенства примет белорусская столица.

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БелоруссияЛатвия
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