Ежик Спайки стал талисманом чемпионата мира 2021 года по хоккею

ТАСС, 24 февраля. Талисманом чемпионата мира по хоккею 2021 года, который пройдет в Белоруссии и Латвии, стал ежик Спайки. Об этом сообщает Федерация хоккея Белоруссии.

В выборах талисмана чемпионата мира 2021 года участвовало жюри, в состав которого вошли четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева, олимпийская чемпионка по фристайлу Анна Гуськова, помощник главного тренера и спортивный директор минского хоккейного клуба "Динамо" Михаил Грабовский и другие известные деятели Белоруссии. Отмечается, что выбор экспертов совпал с результатами голосования на сайте Федерации хоккея Белоруссии, в котором учитывались голоса всех пользователей.