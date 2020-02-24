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КХЛ

Определены все участники плей-офф Восточной конференции КХЛ

Последнюю путевку получил "Нефтехимик"

ТАСС, 24 февраля. Китайский "Куньлунь" уступил в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) рижскому "Динамо" (1:2). По итогам этой встречи стали известны все участники плей-офф КХЛ в Восточной конференции.

Хозяином матча был "Куньлунь", однако из-за коронавируса в Китае встреча была перенесена в Новосибирск и прошла в ледовом дворце "Сибирь". В составе латвийской команды шайбы забросили Эштон Картер (29-я минута) и Лаурис Дарзиньш (31), у "Куньлуня" отличился Деванте Смит-Пелли (53).

Для "Куньлуня" этот матч стал последним в нынешнем сезоне КХЛ, и по его итогам китайский клуб лишился шансов на выход в плей-офф лиги. Таким образом, определились все участники плей-офф Восточной конференции: казанский "Ак Барс", "Барыс" из Нур-Султана, омский "Авангард", екатеринбургский "Автомобилист", новосибирская "Сибирь", уфимский "Салават Юлаев", магнитогорский "Металлург" и нижнекамский "Нефтехимик".

После 62 игр "Куньлунь" занимает девятое место на Востоке, набрав 60 очков. Рижское "Динамо", ранее потерявшее шансы на выход в плей-офф, находится на 11-й позиции в Западной конференции. Латвийский клуб проведет последний матч в сезоне также в Новосибирске, где 26 февраля встретится с "Сибирью".

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