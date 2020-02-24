Стали известны четвертьфинальные пары женского чемпионата России по волейболу

ТАСС, 24 февраля. Волейбольный клуб "Динамо" (Казань) выиграл предварительный этап чемпионата России среди женских команд. В четвертьфинале казанские волейболистки сыграют с "Ленинградкой" из Санкт-Петербурга.

В остальных четвертьфинальных парах сойдутся калининградский "Локомотив" и краснодарское "Динамо", "Уралочка-НТМК" из Свердловской области и "Сахалин" из Южно-Сахалинска, московское "Динамо" и саратовский "Протон".

Четвертьфинальные противостояния пройдут до двух побед. Первые игры состоятся 28-29 февраля, ответные - 7 марта.

Действующим чемпионом России является московское "Динамо", которое выигрывало золотые медали четыре сезона подряд.