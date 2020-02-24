{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Стали известны четвертьфинальные пары женского чемпионата России по волейболу

Плей-офф стартует 28 февраля

ТАСС, 24 февраля. Волейбольный клуб "Динамо" (Казань) выиграл предварительный этап чемпионата России среди женских команд. В четвертьфинале казанские волейболистки сыграют с "Ленинградкой" из Санкт-Петербурга.

В остальных четвертьфинальных парах сойдутся калининградский "Локомотив" и краснодарское "Динамо", "Уралочка-НТМК" из Свердловской области и "Сахалин" из Южно-Сахалинска, московское "Динамо" и саратовский "Протон".

Четвертьфинальные противостояния пройдут до двух побед. Первые игры состоятся 28-29 февраля, ответные - 7 марта.

Действующим чемпионом России является московское "Динамо", которое выигрывало золотые медали четыре сезона подряд.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
КХЛ
Определены все участники плей-офф Восточной конференции КХЛ
Последнюю путевку получил "Нефтехимик"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС