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Олимпиада-2020 в Токио

Хайбулаев: сборная России по дзюдо выйдет на пик формы к Олимпийским играм 2020 года

По словам олимпийского чемпиона, пока нет смысла говорить о том, кто выступит в Токио

САМАРА, 24 февраля. /ТАСС/. Российские дзюдоисты должны выйти на пик формы к Олимпийским играм в Токио 2020 года. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион, член комиссии спортсменов Олимпийского комитета России Тагир Хайбулаев.

"Несмотря на то, что на последних чемпионатах у нас не самые лучшие результаты, у меня это беспокойства не вызывает, потому что перед каждой Олимпиадой у нас результат не особо хороший. Эцио Гамба (генеральный менеджер сборной России - прим. ТАСС) всегда ставит своей задачей, чтобы пик формы был именно на Олимпийских играх, это было и в Лондоне, и в Рио-де-Жанейро. Перед Лондоном и Рио тоже не было особо хороших результатов, но на Олимпиаде мы традиционно выстреливали. Думаю, и в Токио будет также".

По словам Хайбулаева, пока нет смысла говорить о том, кто выступит в Токио. "До старта еще время есть, кто будет в лучших кондициях, те и поедут, точно сейчас утверждать нельзя ни в одной категории. У главного тренера есть много кандидатур, и это хорошо, что есть выбор. Ребята друг с другом конкурируют, это хорошо для сборной", - подчеркнул он.

На Олимпийских играх 2012 года в Лондоне сборная России по дзюдо завоевала пять наград (три золотые, одну серебряную и одну бронзовую) и выиграла медальный зачет в этом виде спорта. Через четыре года в Рио-де-Жанейро россияне заняли по итогам олимпийского турнира третье место, выиграв три медали (2-0-1).

Олимпийский турнир по дзюдо пройдет с 25 июля по 1 августа.

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Олимпиада-2020 в Токио
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