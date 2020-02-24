Тренер Фергюсона назвал Нурмагомедова одним из лучших бойцов всех времен

ТАСС, 24 февраля. Тренер американского бойца смешанного стиля (ММА) Тони Фергюсона Эдди Браво назвал россиянина Хабиба Нурмагомедова одним из лучших бойцов всех времен. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал MMA Junkie.

Бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном за чемпионский пояс в легком весе состоится в ночь на 19 апреля на турнире UFC 249 в Нью-Йорке.

"Мы давно готовимся к бою с Хабибом, - отметил Браво. - Мы всегда готовимся к худшему, а Хабиб - "худший сценарий". Для нас это будет самый сложный вызов в ММА, все дело в Хабибе, можно сказать, что он непобедим. Он один из лучших бойцов всех времен".

Изначально бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном был запланирован на декабрь 2015 года, однако россиянин снялся из-за травмы. Бой перенесли на апрель 2016 года, но теперь уже американец не смог выйти в октагон из-за проблем с легкими. В 2017 году Нурмагомедов был госпитализирован из-за проблем во время сгонки веса, а в 2018 году Фергюсон травмировал колено и снялся с поединка.

В активе 31-летнего Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах. 36-летний Фергюсон провел 28 боев, в которых одержал 25 побед и трижды уступил сопернику.