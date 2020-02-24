Нижегородские гимнастки победили в упражнениях с обручами и булавами на чемпионате России

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Команда Нижегородской области выиграла чемпионат России по художественной гимнастике в групповых упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав. Соревнования прошли в московском Дворце художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

Нижегородские гимнастки победили, набрав 29,400 балла. Серебряные медали завоевали спортсменки из команды Омской области (29,000), обладателями бронзовых наград стали представительницы команды Санкт-Петербурга (28,550). В групповых упражнениях с пятью мячами победа также досталась команде Нижегородской области (29,150). Второй стала команда Санкт-Петербурга (28,950), третьей - команда Омской области (28,250).

В упражнении с лентой чемпионкой России стала Дарья Трубникова (22,100), второе место заняла Анастасия Гузенкова (21,600), третье - Анастасия Симакова (21,400). В упражнении с булавами лучшей стала Дария Сергаева (23,200), вторая - Ирина Анненкова (22,800), третья - Трубникова (22,100).

В упражнении с обручем первой стала Гузенкова, набрав 23,500 балла. Серебряную медаль завоевала Мария Сергеева (23,000), бронзовую - Сергаева (22,600). В упражнении с мячом чемпионкой России стала Трубникова (23,600). Второе место заняла Карина Кузнецова (23,200), третье - Анненкова (22,100).

Самой титулованной спортсменкой соревнований стала Трубникова, завоевавшая две золотые и одну бронзовую награду.

Ранее были определены победители в индивидуальном и командном многоборье. Арина Аверина выиграла индивидуальное многоборье, набрав 94,550 баллов. Второй стала Лала Крамаренко (93,700), третьей - Дина Аверина (92,450). В командном многоборье победительницами стали гимнастки из Москвы (528,100). Серебряные награды получили представительницы команды из Санкт-Петербурга (521,050), бронзовые медали достались команде Центрального федерального округа (514,200).