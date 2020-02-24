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Летние олимпийские виды спорта

Гимнастка Трубникова заявила, что серьезно отнеслась к чемпионату России

Спортсменка завоевала золотые медали в упражнениях с лентой и мячом, а также стала третьей в упражнениях с булавами
Дарья Трубникова Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Дарья Трубникова
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Дарья Трубникова отнеслась к чемпионату России по художественной гимнастике со всей серьезностью. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

Чемпионат России завершился в понедельник. Трубникова завоевала золотые медали в упражнениях с лентой и мячом, а также стала третьей в упражнениях с булавами.

"Получились упражнения с мячом и лентами, я их выиграла. К сожалению, в упражнениях с обручем и булавами допустила ошибки", - сказала 17-летняя гимнастка. - Чемпионат России [по уровню конкуренции] не то чтобы как чемпионат мира. Не важно, Гран-при это или чемпионат России, настраивались на турнир, наверное, как обычно. Не считали, что к чемпионату надо относиться халатно - подошли к нему серьезно, старались выполнить все на максимум".

Спортсменка рассказала о том, будет ли усложнять программы по ходу сезона. "Думаю, программы будут меняться постепенно, усложняться к концу года, что-то будем прибавлять, мы работаем с Ириной Александровной (Винер-Усманова, главный тренер сборной России - прим. ТАСС), она нам помогает, что-то убирает или добавляет, как тренеры видят, так и делают. Мне очень нравится моя программа, мы выбирали ее с Аминой Василовной (Зарипова, личный тренер гимнастки - прим. ТАСС), Ирина Александровна также нам помогала в выборе музыки".

Также Трубникова сообщила, о чем говорила с Винер-Усмановой после окончания выступлений. "Похвалиться - нет, но мы с ней созванивались, рассказывали, как выступили. Ирина Александровна где-то похвалила, где-то сказала, что будем дорабатывать, - поделилась спортсменка. - Да, тренер [Винер-Усманова] доволен, поставили в упражнениях с летной жирную точку на турнире".

В заключительный день чемпионата состоялись финалы в отдельных видах многоборья, лидеры национальной команды Дина и Арина Аверины в понедельник не выступали. "Конкуренция всегда есть, поэтому надо работать больше и больше, и не важно, есть ли сестры Аверины или нет, - подчеркнула Трубникова. - Все равно наша скамейка запасных большая".

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Летние олимпийские виды спорта
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