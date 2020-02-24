{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Гимнастка Гузенкова считает, что могла выступить лучше на чемпионате России

Спортсменка завоевала золото в упражнениях с обручем и серебро - с лентой
Анастасия Гузенкова Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Анастасия Гузенкова
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Анастасия Гузенкова считает, что у нее не все получилось на чемпионате России по художественной гимнастике в Москве. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

Чемпионат России завершился в понедельник. 17-летняя гимнастка завоевала золото в упражнениях с обручем и серебро - с лентой.

"Получилось не совсем все задуманное, но тем не менее удалось завоевать золото в обруче, в ленте вторая, это неплохой результат, но будем усложнять, чистить, - сказала Гузенкова. - Музыку мы всегда выбираем вместе с тренером, вместе ставили, упражнения дорабатываем каждую тренировку, что-то даже меняем. Пока что у меня не очень идут упражнения с мячом, будем думать над музыкой и что-то менять".

Также спортсменка рассказала, чем отличается утро после соревнований от других. "Утро после старта отличается, потому что я, наверное, высплюсь, - отметила она. - Надеюсь на это".

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Евро-2020
Главный тренер сборной Бельгии по футболу Мартинес заявил, что Азар выбыл на три месяца
13 июня сборная России встретится с бельгийцами в матче группового этапа чемпионата Европы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС