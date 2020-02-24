Гимнастка Гузенкова считает, что могла выступить лучше на чемпионате России

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Анастасия Гузенкова считает, что у нее не все получилось на чемпионате России по художественной гимнастике в Москве. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

Чемпионат России завершился в понедельник. 17-летняя гимнастка завоевала золото в упражнениях с обручем и серебро - с лентой.

"Получилось не совсем все задуманное, но тем не менее удалось завоевать золото в обруче, в ленте вторая, это неплохой результат, но будем усложнять, чистить, - сказала Гузенкова. - Музыку мы всегда выбираем вместе с тренером, вместе ставили, упражнения дорабатываем каждую тренировку, что-то даже меняем. Пока что у меня не очень идут упражнения с мячом, будем думать над музыкой и что-то менять".

Также спортсменка рассказала, чем отличается утро после соревнований от других. "Утро после старта отличается, потому что я, наверное, высплюсь, - отметила она. - Надеюсь на это".