Гимнастка Симакова рассказала, почему решила выступать под песню Сергея Лазарева

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Гимнастка Анастасия Симакова выбрала песню Сергея Лазарева "Анастасия" для упражнения с лентой после совещания с тренерами. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

В понедельник в Москве завершился чемпионат России. 15-летняя гимнастка завоевала бронзовую медаль в упражнениях с лентой.

"Мы взяли версию Сергея Лазарева, а не Юрия Антонова. Идею песни "Анастасия" предложили мои тренеры, мне очень понравилось, музыку хорошо собрали и нарезали, мне нравится упражнение, - сказала Симакова. - Песня мне подходит, она медленная, для ленты это как раз самое то".

"Трудно выдержать такой марафон с частой сменой костюмов и постоянными выходами, но мы готовимся к каждому старту, отрабатываем все на тренировках, делаем много прогонов, - добавила спортсменка. - Сегодня все получилось с лентой, мяч тоже. Остальные виды надо дорабатывать".

В заключительный день турнира состоялись финалы в отдельных видах многоборья, лидеры российской сборной Дина и Арина Аверины в понедельник не выступали. "Все девочки очень сильные, все достойны призового места, конкуренция невероятная, - отметила Симакова. - Даже в отсутствие Авериных были другие сильные девочки. Было трудно с ними соревноваться".