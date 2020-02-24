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Летние олимпийские виды спорта

Гимнастка Симакова рассказала, почему решила выступать под песню Сергея Лазарева

Спортсменка завоевала бронзовую медаль чемпионата России в упражнениях с лентой
Анастасия Симакова Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Анастасия Симакова
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Гимнастка Анастасия Симакова выбрала песню Сергея Лазарева "Анастасия" для упражнения с лентой после совещания с тренерами. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

В понедельник в Москве завершился чемпионат России. 15-летняя гимнастка завоевала бронзовую медаль в упражнениях с лентой.

"Мы взяли версию Сергея Лазарева, а не Юрия Антонова. Идею песни "Анастасия" предложили мои тренеры, мне очень понравилось, музыку хорошо собрали и нарезали, мне нравится упражнение, - сказала Симакова. - Песня мне подходит, она медленная, для ленты это как раз самое то".

"Трудно выдержать такой марафон с частой сменой костюмов и постоянными выходами, но мы готовимся к каждому старту, отрабатываем все на тренировках, делаем много прогонов, - добавила спортсменка. - Сегодня все получилось с лентой, мяч тоже. Остальные виды надо дорабатывать".

В заключительный день турнира состоялись финалы в отдельных видах многоборья, лидеры российской сборной Дина и Арина Аверины в понедельник не выступали. "Все девочки очень сильные, все достойны призового места, конкуренция невероятная, - отметила Симакова. - Даже в отсутствие Авериных были другие сильные девочки. Было трудно с ними соревноваться".

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Летние олимпийские виды спорта
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