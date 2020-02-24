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Летние олимпийские виды спорта

Гимнастка Сергаева призналась, что переход на взрослый уровень дается ей с трудом

На чемпионате России 15-летняя спортсменка завоевала золотую и бронзовую награды
Дария Сергаева Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Дария Сергаева
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Переход на взрослый уровень дается двукратный чемпионке мира среди юниоров российской гимнастке Дарии Сергаевой тяжело. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

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В понедельник в Москве завершился чемпионат России. 15-летняя гимнастка, для которой нынешний сезон стал первым на взрослом уровне, завоевала золотую медаль в упражнениях с булавами и бронзу - с обручем.

"В этом году у нас сложный переход на взрослую программу, - сказала Сергаева. - Мы еще только начинаем выступления на взрослом уровне, учим новые элементы, конечно, тяжело, но мы стараемся, и вроде даже неплохо получается. Больше пытаемся справиться с волнением, и спасибо Ирине Александровне [Винер-Усмановой], что она нас поддерживает и занимается с нами".

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Летние олимпийские виды спорта
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