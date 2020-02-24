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НХЛ

СМИ: российский хоккеист Наместников перешел из "Оттавы" в "Колорадо"

27-летний нападающий был обменян на право выбора в четвертом раунде драфта 2021 года
Владислав Наместников AP Photo/Paul Sancya
Описание
Владислав Наместников
© AP Photo/Paul Sancya

ТАСС, 24 февраля. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Оттава" обменял российского нападающего Владислава Наместникова в "Колорадо". Об этом в своем Twitter сообщил журналист телеканала Sportsnet Крис Джонстон.

В обмен на 27-летнего Наместникова "Оттава" получила право выбора в четвертом раунде драфта 2021 года. В настоящее время в "Колорадо" выступают еще три россиянина - нападающие Валерий Ничушкин и Владислав Каменев, а также защитник Никита Задоров.

Наместников выступал за "Оттаву" с октября 2019 года, до этого в НХЛ он играл за "Тампу", которая выбрала его на драфте 2011 года под общим 27-м номером, и "Нью-Йорк Рейнджерс". В текущем сезоне он провел 56 матчей, набрав в них 25 (13 голов + результативных 12 передач) очков. Всего в НХЛ на его счету 183 (79+104) очка в 416 играх.

В России Наместников провел один сезон в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), выступая за воскресенский "Химик". В составе сборной России форвард завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира 2017 года и принимал участие в Кубке мира 2016 года.

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