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Футбол в России

Российский полузащитник Башкиров покинул футбольный клуб "Рубин"

Контракт был расторгнут по соглашению сторон

ТАСС, 24 февраля. Полузащитник Евгений Башкиров покинул казанский футбольный клуб "Рубин". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Контракт, рассчитанный до 30 июня 2020 года, был расторгнут по соглашению сторон.

"Футбольный клуб "Рубин" благодарит Евгения за время, проведенное в клубе, и желает успехов в дальнейшей карьере", - говорится в сообщении пресс-службы.

28-летний Башкиров в нынешнем сезоне провел 12 матчей в составе "Рубина" в чемпионате и Кубке России, забив один мяч и сделав одну голевую передачу. Он перешел в казанскую команду из самарских "Крыльев Советов" в январе 2019 года. Ранее футболист выступал за томскую "Томь".

"Рубин" занимает 13-е место в чемпионате России, набрав 19 очков после 19 матчей. В первой официальной игре после зимней паузы казанский клуб 1 марта в гостях встретится в "Тамбовом".

Теги
Российский футбол
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