Рейс-директор FIS Миньерей: многодневка "Ски Тур" в 2024 году может пройти в России

ТАСС, 24 февраля. Многодневная лыжная гонка "Ски Тур" в 2024 году может пройти в России. Об этом заявил рейс-директор Международной федерации лыжного спорта (FIS) Пьер Миньерей, комментарий которого приводит издание Aftonblaget.

Следующий "Ски Тур" запланирован через четыре года, когда не будет проводиться чемпионат мира или Олимпийские игры. Отмечается, что российская сторона заявила о своей заинтересованности в организации многодневки. Также подобный интерес есть со стороны Канады.

"Провести в России такую гонку было бы чем-то новым, как это было четыре года назад в Канаде, - сказал Миньерей. - То, что мы делаем каждые четыре года для замены чемпионатов мира, должно быть чем-то другим. Мы можем использовать эти арены [в Норвегии и Швеции] для организации новых соревнований в будущем, в 2025 году в Норвегии пройдет чемпионат мира. Но я не думаю, что через четыре года "Ски Тур" снова пройдет здесь".

"Ски Тур" 2020 года прошел в Швеции и Норвегии. Его победителем стал норвежец Пол Голберг. Александр Большунов стал лучшим из россиян, заняв седьмое место.