Матч Лиги Европы "Интер" - "Лудогорец" пройдет без зрителей из-за коронавируса

ТАСС, 24 февраля. Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между итальянским футбольным клубом "Интер" и болгарским "Лудогорцем" пройдет без зрителей из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба "Лудогорца".

Встреча пройдет 27 февраля в Милане. Ранее из-за распространения коронавируса в Италии был отменен ряд культурных мероприятий - презентаций книг, выставок, пресс-конференций и премьер.

Локальная вспышка коронавируса в Ломбардии в районе города Лоди (под Миланом) зафиксирована 21 февраля, затем случаи заражения были выявлены в других северных областях - Венето, Пьемонте и Эмилия-Романье, где число заболевших растет. До этого в Италии было известно о трех инфицированных - супружеской паре туристов из Китая и эвакуированном из Уханя итальянце. Согласно последним данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Италии достигло 229, включая 6 летальных исходов, один больной выздоровел. Большинство заразившихся проживают в северной области Ломбардия.