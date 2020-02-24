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Лига Европы

Матч Лиги Европы "Интер" - "Лудогорец" пройдет без зрителей из-за коронавируса

Встреча состоится 27 февраля в Милане
Защитник "Лудогорца" Сисиньо и полузащитник "Интера" Матиас Весино EPA-EFE/VASSIL DONEV
Описание
Защитник "Лудогорца" Сисиньо и полузащитник "Интера" Матиас Весино
© EPA-EFE/VASSIL DONEV

ТАСС, 24 февраля. Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между итальянским футбольным клубом "Интер" и болгарским "Лудогорцем" пройдет без зрителей из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба "Лудогорца".

Встреча пройдет 27 февраля в Милане. Ранее из-за распространения коронавируса в Италии был отменен ряд культурных мероприятий - презентаций книг, выставок, пресс-конференций и премьер.

Локальная вспышка коронавируса в Ломбардии в районе города Лоди (под Миланом) зафиксирована 21 февраля, затем случаи заражения были выявлены в других северных областях - Венето, Пьемонте и Эмилия-Романье, где число заболевших растет. До этого в Италии было известно о трех инфицированных - супружеской паре туристов из Китая и эвакуированном из Уханя итальянце. Согласно последним данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Италии достигло 229, включая 6 летальных исходов, один больной выздоровел. Большинство заразившихся проживают в северной области Ломбардия.

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