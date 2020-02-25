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Футбол в Англии

"Ливерпуль" повторил рекорд по числу побед подряд в чемпионате Англии по футболу

Клуб выигрывает на протяжении 18 матчей
Джорджиньо Вейналдум и Садио Мане EPA-EFE/PETER POWELL
Описание
Джорджиньо Вейналдум и Садио Мане
© EPA-EFE/PETER POWELL

ТАСС, 25 февраля. "Ливерпуль" одержал победу над "Вест Хэмом" в домашнем матче 27-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча завершилась со счетом 3:2.

В составе победителей забитыми мячами отметились Джорджиньо Вейналдум (9-я минута), Мохаммед Салах (68) и Садио Мане (86). У проигравших отличились Исса Диоп (12) и Пабло Форнальс (54).

Для "Ливерпуля" эта победа стала 26-й в текущем сезоне чемпионата Англии и 18-й подряд. По количеству побед кряду команда повторила рекорд "Манчестер Сити", установленный в 2017 году. В предыдущий раз "Ливерпуль" не смог победить в матче чемпионата 20 октября 2019 года, когда команда сыграла вничью с "Манчестер Юнайтед" (1:1).

Беспроигрышная серия "Ливерпуля" в чемпионате Англии составляет 44 матча. В предыдущий раз команда проигрывала в премьер-лиге 3 января 2019 года в гостевом матче с "Манчестер Сити" (1:2). С тех пор "Ливерпуль" одержал 39 побед и пять раз сыграл вничью. Рекорд по продолжительности беспроигрышной серии в Английской премьер-лиге (АПЛ) принадлежит "Арсеналу", который в 2003-2004 годах не проигрывал на протяжении 49 встреч.

В турнирной таблице "Ливерпуль" продолжает занимать первое место, набрав 79 очков и на 22 балла опережая идущий вторым "Манчестер Сити". "Вест Хэм" с 24 очками идет 18-м.

В следующем туре "Ливерпуль" в гостях сыграет с "Уотфордом". "Вест Хэм" примет "Саутгемптон". Обе встречи пройдут 29 февраля.

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