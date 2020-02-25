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НХЛ

"Коламбус" победил "Оттаву". Гавриков и Анисимов отметились результативными передачами

Встреча завершилась со счетом 4:3 в овертайме

ТАСС, 25 февраля. "Коламбус" одержал победу над "Оттавой" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3.

В состав победителей шайбы забросили Ник Фолиньо (5-я и 33-я минуты), Стефан Матто (50) и Эмиль Бемстрём (65 ОТ). В эпизоде со вторым голом Фолиньо результативную передачу отдал российский защитник Владислав Гавриков. У проигравших отличились Коннор Браун (11, 30) и Колин Уайт (50). Нападающий Артем Анисимов выступил ассистентом в эпизоде со вторым голом Брауна, защитник Никита Зайцев очков не набрал.

Гавриков в текущем сезоне набрал 16 (5 голов + 11 передач) очков. В активе Анисимова 18 (13+5) баллов за результативность, у Зайцева - 9 (1+8).

"Коламбус" прервал серию из восьми поражений подряд. Команда занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 76 очков в 64 матчах. "Оттава" идет на предпоследнем, 15-м месте. Клуб имеет в активе 54 очка в 63 встречах.

Следующий матч "Коламбус" проведет 26 февраля на выезде с "Миннесотой". "Оттава" в этот же день в гостях встретится с "Нэшвиллом".

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