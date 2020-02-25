"Вашингтон" проиграл "Милуоки" в матче НБА, несмотря на 55 очков Била

ТАСС, 25 февраля. "Вашингтон" уступил "Милуоки" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась в овертайме со счетом 134:137.

Самым результативным игроком в составах обеих команд стал защитник "Вашингтона" Брэдли Бил - он набрал 55 очков, сделал два подбора и три передачи. В прошлом матче, который состоялся в ночь на понедельник Бил записал себе в актив 53 очка. Защитник стал первым за 13 лет игроком, набравшим 50 и более очков в двух подряд встречах, проходивших в течение двух дней. В 2007 году это удалось сделать Коби Брайанту.

У "Милуоки" сразу три баскетболиста оформили дабл-дабл. Защитник Донте Дивиченцо набрал 12 очков и сделал 10 подборов. Его коллега по амплуа Эрик Бледсо записал в актив 23 очка и 10 передач. Лидер команды форвард Яннис Адетокунбо набрал 22 очка и сделал 14 подборов.

"Милуоки" занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, одержав 49 побед и потерпев восемь поражений. Команда досрочно обеспечила себе выход в плей-офф. "Вашингтон" идет девятым с 20 победами и 36 поражениями.

Результаты остальных матчей дня: "Кливленд" - "Майами" - 125:119 (ОТ), "Филадельфия" - "Атланта" - 129:112, "Бруклин" - "Орландо" - 113:115, "Хьюстон" - "Нью-Йорк" - 123:112, "Даллас" - "Миннесота" - 139:123.