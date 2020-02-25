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Мировой футбол

AFP: южнокорейские футбольные клубы сыграют в ЛЧ без зрителей из-за коронавируса

Ближайшие игры пройдут 3-4 марта

ТАСС, 25 февраля. Футбольные клубы из Южной Кореи проведут домашние матчи азиатской Лиги чемпионов без зрителей. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.

В Лиге чемпионов Азии принимают участие четыре команды из Южной Кореи: "Сеул", "Ульсан", "Сувон" и "Чонбук". Ближайшие матчи Лиги чемпионов на территорнии страны состоятся 3 и 4 марта.

Ранее стало известно, что матчи китайских команд "Гуанчжоу Эвергранд", "Шанхай Шенхуа" и "Шанхай СИПГ" перенесены на апрель-май. Клуб "Бэйцзин" получил разрешение участвовать в играх с 18 февраля.

Во вторник пресс-служба чемпионата Южной Кореи по футболу сообщила, что первые матчи турнира перенесены на неопределенный срок. Начало чемпионата было запланировано на 29 февраля.

За последние несколько дней в Республике Корея наблюдается резкий рост числа зараженных, большая часть из которых проживает в городе Тэгу. Число заразившихся составляет 893, девять человек умерли. В связи с этим правительство рекомендовало гражданам избегать посещения мест большого скопления людей и по возможности оставаться дома. Также принято решение о переносе начала учебного года в школах на неделю.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более в 31 стране, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2663 летальных исхода, выздоровели более 27,2 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 77,6 тыс.

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