Пахноцкая: нежелание UKAD дать четкие объяснения по ситуации с Фарой вызывает вопросы

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Отсутствие четкой позиции Британского антидопингового агентства (UKAD) по ситуации вокруг чемпиона мира и Олимпийских игр бегуна Мо Фары, тренером которого был дисквалифицированный за использование допинга Альберто Салазар, вызывает большие вопросы. Об этом сообщила ТАСС заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.

По материалам расследования вещательной корпорации Би-би-си, в 2015 году Фара давал показания сотрудникам национального антидопингового агентства США (USADA) и первоначально заявил, что не делал себе инъекций разрешенного в определенных количествах вещества L-карнитин. Но спустя некоторое время после консультаций с одним из тренеров вернулся к представителям USADA и сообщил, что делал инъекции в разрешенном объеме и посетовал на свою забывчивость.

"Я не могу понять, почему Британское антидопинговое агентство до сих пор не может дать нормального, внятного объяснения по всем вопросам, связанным с Фарой, - сказала Пахноцкая. - Ведь скандал вокруг него длится уже не один год. И почему UKAD не заявляет о своих намерениях провести собственное расследование, подобное тому, что ведет USADA. Я знаю, что несколько лет назад американцы отправляли запрос британским коллегам по Салазару и Фаре, на что получили отказ".

"Обнародованные в начале этой недели показания Фары, когда он вначале отрицал отсутствие инъекций, а потом вспомнил, что делал, выглядят тоже странно", - считает собеседница ТАСС.

В середине января генеральный директор UKAD Николь Сапстед заявила, что не намерена предоставлять пробы Фары и готова бороться с любыми попытками заполучить образцы мочи и крови спортсмена в рамках расследования дела Салазара. На тот момент ее никто не просил отдать пробы, о чем оперативно тогда известило Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Тем не менее это заявление главы UKAD произвело большой резонанс.

"Мне непонятно, в каком пуле допинг-тестирования Фара находится сейчас, но в прошлом году он числился в международном, но на сайте UKAD я не могу найти пулы их тестирования. Это момент также не добавляет прозрачности всей истории, - продолжила Пахноцкая. - Все агентства в своей работе должны руководствоваться международным стандартом и Всемирным антидопинговым кодексом. Если при расследовании нарушения тренером возникает необходимость получения информации о спортсмене другой страны, то одно агентство обязано предоставить другому все имеющиеся материалы", - заключила собеседница ТАСС.

Салазар был тренером Фары с 2011 по 2017 год, за это время легкоатлет четыре раза завоевал золотые медали Олимпийских игр, шесть раз стал чемпионом мира и пять раз - чемпионом Европы. 31 октября 2017 года Фара объявил о прекращении сотрудничества со специалистом, при этом он отметил, что не допинговый скандал вокруг Салазара стал причиной смены тренера.