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Турнир "Золотая шайба" в Сочи соберет более трех тысяч юных хоккеистов из 69 субъектов РФ

В общей сложности в турнире примут участие 183 команды в трех возрастных категориях

СОЧИ, 25 февраля. /ТАСС/. Более трех тысяч юных спортсменов из 69 субъектов РФ примут участие во Всероссийском детском хоккейном турнире "Золотая шайба", который стартовал в Сочи. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Всероссийского клуба юных хоккеистов "Золотая шайба" им. А. В. Тарасова Юрий Германенко.

"Турнир сегодня стартовал. В старшей возрастной группе принимают участие 55 субъектов РФ, это более тысячи участников. Игры младшей и средней групп [пройдут] с 9 по 25 марта. В общей сложности в соревнованиях примут участие более трех тысяч юных хоккеистов", - сказал Германенко, добавив, что всего будет проведено 570 игр в трех возрастных группах, из которых 170 придутся на старшую и по 200 игр на среднюю и младшую группы.

По данным пресс-службы ФГБУ "Юг Спорт", всего в турнире с 25 февраля по 24 марта примут участие 69 субъектов РФ. Соревнования пройдут на льду дворца спорта "Айсберг" и тренировочных аренах для фигурного катания и шорт-трека ФГБУ "Юг Спорт" в Сочи. Любители хоккея cмогут посмотреть матчи в прямом эфире на официальном сайте клуба "Золотая шайба".

В общей сложности на турнире выступят 183 команды юношей трех возрастных групп. По итогам соревнований победители смогут представлять Россию на международном турнире в Калининграде и в Спартакиаде детей и юношей Союзного государства России и Белоруссии. Кроме того, призеры старшей возрастной группы смогут пройти программы в образовательном центре "Сириус".

Турнир "Золотая шайба" был впервые организован в декабре 1964 года как Всесоюзное первенство среди детских хоккейных команд. Основателем и председателем клуба "Золотая шайба" на протяжении долгих лет был выдающийся советский тренер Анатолий Тарасов, в настоящее время президентом этого клуба является его внук Алексей Тарасов.

Турнир представляет собой соревнования среди юных хоккеистов от 10 до 15 лет, которые разделены на три возрастные группы, и проходит в три этапа: первый - на уровне муниципальных образований (город, село), второй - на уровне субъектов РФ, третий, финальный этап, проводится среди команд-победительниц. В "Золотой шайбе" принимают участие только дворовые команды. В разное время в турнире участвовали такие хоккеисты, как Владислав Третьяк, Александр Мальцев, Владимир Мышкин, Владимир Крутов, Вячеслав Фетисов.

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