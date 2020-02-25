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Алексей Молчанов побил рекорд Гиннесса по подледному плаванию на задержке дыхания

Рекорд посвящен выходу фильма "Один вдох" о матери Алексея, женщине-фридайвере Наталье Молчановой

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Чемпион мира, обладатель 18 мировых рекордов и председатель Совета ассоциации "Федерация Фридайвинга" Алексей Молчанов установил новый рекорд Гиннесса по подледному плаванию на задержке дыхания. Рекорд посвящен выходу фильма "Один вдох" о матери Алексея, женщине-фридайвере Наталье Молчановой, сообщили во вторник в пресс-службе фильма.

"В Щелковском районе Московской области сегодня был установлен рекорд Гиннесса по подледному плаванию на задержке дыхания. Алексей Молчанов, 14-кратный чемпион мира, обладатель 18 мировых рекордов и председатель Совета ассоциации "Федерация Фридайвинга", проплыл подо льдом Амерьевского доломитового карьера 180 метров в моноласте, побив тем самым прошлый рекорд француза Артура Гуэран-Бойери, который в 2017 году преодолел отметку в 175 метров", - сообщили в пресс-службе в ответ на запрос ТАСС.

Рекорд официально зафиксировал судья AIDA (International Association for the Development of Apnea) Виктор Францов, процесс оформления нового результата, по словам представителя пресс-службы, займет некоторое время.

По словам организаторов рекорда, в основе подготовки большинства фридайверов лежит система легендарной "королевы фридайвинга" Натальи Молчановой, где главное - полная деконцентрация внимания и расслабленность, что особенно сложно в ледяной воде.

"Я знаю, как мало спортсменов остаются в этой дисциплине, поэтому мне было особенно интересно попробовать свои силы именно здесь, на новой территории, найти необычные подходы к тренировкам, дополнить международную систему Molchanovs, внедрить в нее интересные инновационные методики обучения", - сказал Алексей Молчанов, которого цитирует пресс-служба. Он также рассказал о том, что фильм "Один вдох" с Викторией Исаковой в главной роли выйдет в прокат 5 марта.

"Один вдох" - это первый российский художественный фильм, снятый в открытом море на стометровой глубине. Картина основана на реальных событиях и связана с историей легендарной Натальи Молчановой, которая пропала без вести во время погружения в 2015 году. Молчанов выступил официальным консультантом проекта в вопросах, связанных с техникой фридайверов, проведением тренировок, подготовки снаряжения и спецификой проведения соревнований. Режиссер картины Елена Хазанова, в главных ролях - Виктория Исакова, Владимир Яглыч, Максим Суханов, Стася Милославская, Филипп Ершов и Артем Ткаченко.

О Наталье Молчановой

Наталья Молчанова была основателем и первым президентом Российской федерации фридайвинга, первой женщиной-фридайвером на глубине 101 метр, первой задержала дыхание на 9 с лишним минут, 22 раза становилась чемпионкой мира по фридайвингу во всех возможных дисциплинах данного вида спорта, установила 42 мировых рекорда, была единственной женщиной, которой покорилась арка Blue Hole, и стала настоящей легендой в мировом дайвинг-сообществе.

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