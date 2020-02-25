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Распространение коронавируса нового типа

Fitch: наибольшие потери от отмены соревнований из-за коронавируса понесут страны Азии

Отмечается, что финансовые потери будут зависеть от способности властей контролировать распространение вируса

ТАСС, 25 февраля. Самые большие финансовые потери по причине отмены соревнований из-за коронавируса понесут страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом сообщает рейтинговое агентство Fitch.

Одним из способов борьбы с распространением коронавируса является запрет на массовые мероприятия, в том числе спортивные соревнования. Продажа билетов на стадионы является значительной частью дохода, поэтому перенос или отмена события, а также организация спортивных мероприятий без зрителей влечет серьезные убытки. Перенос соревнований в другое место также приводит к финансовым потерям.

Fitch предполагает, что резервные фонды организаторов спортивных событий позволят избежать кризиса, если ситуация не затянется больше чем на полгода-год. При этом агентство отмечает, что финансовые потери также будут зависеть от способности властей контролировать распространение вируса.

Ранее власти КНР до апреля приостановили проведение всех спортивных соревнований в стране, в том числе крупнейших, например этапа "Формулы-1". Соревнования начали переносить и в других регионах, где были выявлены случаи заражения. В частности, в Италии перенесли несколько матчей футбольного чемпионата. Однако Fitch ожидает, что самые большие потери понесут страны Азии, в первую очередь Китай. "Если распространение вируса будет продолжительным или неконтролируемым, это может привести к отмене крупных событий, таких как Олимпийские игры в Токио. В этом случае ситуация еще усугубится", - говорится в сообщении.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 33 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2663 летальных исхода, выздоровели более 27,2 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 77 тыс.

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