ФИФА отстранила на год бывшего главу Футбольной ассоциации Уругвая

ТАСС, 25 февраля. Судебная палата независимого комитета по этике Международной федерации футбола (ФИФА) отстранила от футбольной деятельности бывшего президента Футбольной ассоциации Уругвая (AUF) Вильмара Вальдеса за нарушение лояльности. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Судебная палата ФИФА постановила, что он нарушил статью 15 (долг лояльности) кодекса этики ФИФА, и запретила ему участие в любой футбольной деятельности сроком на один год, а также наложила на него штраф в размере 10 тыс. швейцарских франков.

По итогам расследования в отношении Вальдеса, который также являлся членом исполкома ФИФА и Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ), его вина была признана на основе аудиозаписей разговоров, касавшихся тендеров, в которых участвовал Вальдес в 2016 году. Общаясь с бизнесменом Вальтером Алькантарой, бывший президент AUF узнавал, какую долю он получит в результате сделки по покупке камер идентификации лиц для стадионов. На основании этих записей Вальдес был признан виновным в нарушении фидуциарного долга перед AUF в соответствии с кодексом ФИФА.

Вальдес возглавлял организацию с 2014 по 2018 год, также он был временным главой КОНМЕБОЛ (с декабря 2015 по январь 2016 года) после отставки Хуана Анхеля Напоута, который был одним из 14 замешанных в коррупционном скандале 2015 года чиновников ФИФА.