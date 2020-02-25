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Допинг в спорте

УЕФА отстранил на год футболиста сборной Украины Беседина за допинг

Срок дисквалификации 23-летнего футболиста будет отсчитываться с 19 декабря 2019 года
Артем Беседин EPA/ROMAN PILIPEY
Описание
Артем Беседин
© EPA/ROMAN PILIPEY

ТАСС, 25 февраля. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил на один год за нарушение антидопинговых правил нападающего киевского "Динамо" и сборной Украины Артема Беседина. Об этом сообщает пресс-служба украинского клуба.

Такое решение было принято по итогам слушания апелляционного органа УЕФА по делу Беседина. Он был временно отстранен от участия в соревнованиях 19 декабря 2019 года, срок дисквалификации 23-летнего футболиста будет отсчитываться с этой даты. Дело рассматривалось по ускоренной процедуре без предварительного рассмотрения контрольным, этическим и дисциплинарным органами УЕФА по ходатайству самого Беседина.

После ознакомления с полным текстом документа клуб примет решение по возможной апелляции в Спортивном арбитражном суде.

В текущем сезоне Беседин провел 23 игры за киевский клуб, воспитанником которого является, забил восемь голов и отдал одну результативную передачу. За сборную Украины он всего провел 12 встреч, забив два мяча. Последний матч он провел в рамках квалификации к чемпионату Европы против сборной Сербии (2:2) 17 ноября 2019 года и сравнял счет в дополнительное время после выхода на замену.

Теги
Допинг
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