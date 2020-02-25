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Летние олимпийские виды спорта

Россиянин Азаренко стал серебряным призером ЧЕ в стрельбе с 10 метров по движущейся мишени

Победу одержал швед Эмиль Мартинссон

ТАСС, 25 февраля. Россиянин Михаил Азаренко занял второе место в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров по движущейся мишени на чемпионате Европы. Соревнования проходят в польском Вроцлаве.

В поединке за золотую награду Азаренко уступил шведу Эмилю Мартинссону со счетом 3:6. Бронзовую медаль завоевал поляк Лукаш Чапла, победивший украинца Игоря Кизиму (7:5).

Азаренко является чемпионом и бронзовым призером мирового первенства 2018 года, также на его счету серебряная медаль чемпионата мира 2016 года.

Чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия завершится 28 февраля.

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Летние олимпийские виды спорта
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