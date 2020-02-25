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Летние олимпийские виды спорта

Легкоатлетка Ласицкене в шестой раз выиграла чемпионат России в помещении

Прыгунья в высоту преодолела планку на высоте 2 метра
Мария Ласицкене Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Мария Ласицкене
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Мария Ласицкене стала лучшей в прыжках в высоту на чемпионате России по легкой атлетике в помещении. Соревнования проходят в Москве в легкоатлетическом манеже ЦСКА.

27-летняя спортсменка показала результат 2 метра, три попытки на высоте 2,04 м оказались неудачными. Второй стала олимпийская чемпионка 2012 года Анна Чичерова (1,91 м), третье место заняла Кристина Королева (1,88 м).

Ранее в феврале на турнире "Русская зима" Ласицкене показала лучший результат сезона в мире - 2,05 м, личный рекорд спорстменки составляет 2,06 м.

Для Ласицкене эта победа на чемпионате России в помещении стала шестой (2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020), на летнем первенстве России она становилась победителем четыре раза (2014, 2017, 2018, 2019).

В прошлом году Ласицкене была признана лучшей легкоатлеткой Европы. В течение карьеры она трижды стала чемпионкой мира, дважды чемпионкой мира в помещении, а также выигрывала чемпионат Европы и два раза - чемпионат Европы в помещении.

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Летние олимпийские виды спорта
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