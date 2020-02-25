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Сборные по футболу

Российские футболистки сыграют два отборочных матча ЧЕ в Москве на "Сапсан-Арене"

10 апреля пройдет встреча со сборной Турции, 14 апреля - со сборной Словении

ТАСС, 25 февраля. Женская сборная России по футболу в апреле в рамках отборочного турнира чемпионата Европы примет команды команды Турции и Словении на "Сапсан-Арене". Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Российская команда сыграет 10 апреля со сборной Турции, 14 апреля - со сборной Словении. Время начала матчей определится позднее. Вместимость "Сапсан-Арены" составляет 10 тыс. зрителей.

Перед этим сборная России сыграет 6 марта в Германии с командой Косова. По итогам трех матчей сборная России идет третьей в турнирной таблице группы А, набрав 6 очков. Лидирует сборная Нидерландов (6 матчей, 18 очков), которая отобралась на финальный турнир, на втором месте идут словенки (5 матчей, 6 очков), на четвертом - сборная Косова (3 матча, 6 очков), на пятом - сборная Эстонии (4 матча, 1 очко), замыкает таблицу сборная Турции (5 матчей, 1 очко).

Отборочный турнир завершится 22 сентября, в финальную часть чемпионата Европы выйдут победители групп и три лучшие сборные, занявшие вторые места. Команды, ставшие вторыми в шести оставшихся группах, примут участие в стыковых матчах, определив еще трех участников финального турнира. Сборная Англии освобождена от отбора на правах хозяйки турнира.

Чемпионат Европы по футболу среди женщин пройдет с 11 июля по 1 августа 2021 года в Великобритании, в основной части турнира примут участие 16 команд. Официальные чемпионаты Европы по футболу среди женских команд проводятся с 1984 года. Сборная СССР ни разу не принимала участия в турнире. Женская сборная России пять раз участвовала в финальной части чемпионата Европы, ни разу не сумев пробиться в плей-офф.

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