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Мировой футбол

Правительство Греции подписало с УЕФА и ФИФА соглашения о реорганизации греческого футбола

В течение трех месяцев будет проведено "комплексное исследование на тему совершенствования и модернизации греческого профессионального футбола"

АФИНЫ, 25 февраля. /Корр. ТАСС Юрий Малинов/. Соглашения с целью реформирования греческого футбола подписаны во вторник после встречи премьер-министра Кириакоса Мицотакиса с президентом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александером Чефериным и вице-президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Грегом Кларком. Об этом сообщила пресс-служба главы правительства.

После встречи в резиденции премьера "Дворец Максима" Мицотакис и государственный министр Йоргос Герапетритис подписали с двумя организациями соглашения, которые предусматривают, что УЕФА и ФИФА в течение трех месяцев после его заключения проведут "комплексное исследование на тему совершенствования и модернизации греческого профессионального футбола".

"Исследование будет включать в себя конкретные, специально разработанные предложения, основанные на лучших международных практиках, которые, в частности, будут касаться структуры и организации руководящих органов греческого профессионального футбола, безупречного характера игры (с целью справиться с риском проведения договорных матчей, коррупцией и использованием анаболических веществ) в греческом профессиональном футболе, эффективной борьбы с клеветническими заявлениями и любыми формами насилия и дискриминации, а также арбитражной системы в греческом профессиональном футболе", - отметили в пресс-службе.

УЕФА и ФИФА будет стремиться к тому, чтобы данные предложения были в дальнейшем доработаны Греческой федерацией футбола с помощью своих институциональных инструментов. УЕФА и ФИФА будут использовать свой обученный персонал или любого другого независимого специалиста, который они сочтут необходимым привлечь для выполнения этих задач. В свою очередь, правительство Греции берет на себя обязательство в рамках своей спортивной политики включить предложения УЕФА и ФИФА в греческое законодательство.

Греческий премьер заявил во вторник на встрече с Чефериным и Кларком, что рад приветствовать их в Афинах. "Как вы знаете, мы приняли политическое решение навсегда "очистить" греческий футбол и с нетерпением ждем вашего содействия в том, чтобы мы продвинулись по этой дороге", - сказал глава правительства. По его словам, подписание двух документов продемонстрирует приверженность правительства страны тому, чтобы добиться значительного прогресса в совершенствовании греческого футбола, и заинтересованность УЕФА и ФИФА в оказании технической помощи. "Мы, несомненно, стремимся добиться успеха там, где другие потерпели неудачу, греческий футбол стоит того, это - спорт, который греки очень любят и, честно говоря, то, что мы видели до сих пор, действительно несправедливо по отношению к футбольному продукту, который мы хотим создать", - подчеркнул Мицотакис.

В свою очередь, Александер Чеферин выразил радость, оттого что правительство Греции участвует в решении проблем. "Я продолжаю верить, что футбол решит свои проблемы, но с нашей помощью", - сказал президент УЕФА. "В соглашении четко говорится о том, что его смысл заключается не во вмешательстве правительства в спорт, а в том, что у вас есть желание решить эту проблему, и я надеюсь, что Греция снова станет одной из ведущих стран, как это было в 2004 году, когда вы выиграли "Евро", - сказал Чеферин.

Скандал в греческом футболе

Греческое правительство объявило о своем решении подписать с УЕФА и ФИФА соглашения о реорганизации греческого футбола после скандала, разразившегося в конце января этого года. Тогда Комитет по профессиональному спорту Греции рекомендовал исключить из национальной Суперлиги (высший дивизион) футбольные команды ПАОК и "Ксанти" из одноименного города и понизить их до второго дивизиона в следующем футбольном сезоне за то, что у владельца ПАОКа российского бизнесмена Ивана Саввиди в нарушение закона якобы имеются акции клуба "Ксанти".

Главный соперник салоникского ПАОКа - пирейский клуб "Олимпиакос", владельцем и президентом которого является судовладелец и издатель Вангелис Маринакис, близкий к правящей партии "Новая демократия". В ПАОКе считают, что дело раскручивалось СМИ, близкими к Маринакису.

Правительство, решив не ввязываться в разборки между ПАОКом и "Олимпиакосом", осуществило 29 января изменение закона, касающегося футбольных клубов. Парламент Греции проголосовал за предложенную правительством в срочном порядке поправку к законодательству, касающемуся ограничений футбольных клубов на право владениями акциями других греческих клубов. Поправка предусматривает наказание клубов, которые нарушают закон об отсутствии акций в других клубах, в виде лишения их очков, но не исключения из Суперлиги. Согласно данной поправке, проштрафившийся клуб предполагается лишать от 5 до 10 очков в чемпионате этого или следующего сезона в зависимости от "серьезности правонарушения".

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