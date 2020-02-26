Чемпионат мира по велоспорту на треке стартует в Берлине

ТАСС, 26 февраля. Чемпионат мира по велоспорту на треке, который пройдет на берлинском "Велодроме" с 26 февраля по 1 марта, станет 117-м в истории. В рамках турнира разыграют 20 комплектов наград.

В соревнованиях примут участие около 400 спортсменов из 46 стран. Турнир стартует 26 февраля квалификационными заездами в командных гонках преследования у женщин и мужчин. На следующий день после окончания чемпионата будет опубликован новый мировой рейтинг, по итогам которого окончательно определится, сколько спортсменов от каждой страны будут заявлены на Олимпиаду в Токио.

Полностью состав женской команды России выглядит следующим образом: Наталья Антонова, Анастасия Чулкова, Тамара Дронова, Диана Климова, Мария Новолодская, Екатерина Роговая, Дарья Шмелева и Анастасия Войнова. У мужчин от России на мировом первенстве выступят Никита Берсенев, Денис Дмитриев, Александр Дубченко, Александр Евтушенко, Иван Гладышев, Лев Гонов, Виктор Манаков, Шейн Перкинс, Андрей Сазанов, Александр Шарапов, Иван Смирнов, Кирилл Свешников, Глеб Спица и Павел Якушевский.

Медали будут разыграны в личном и командном спринтах, личной и командной гонках преследования, в мужском (1000 м) и женском (500 м) гите с места. Станут известны победители в кейрине, скрэтче, гонке по очкам, медисоне и омниуме.

Чемпионат мира 2019 года по велотреку проходил в польском Прушкове. Сборная России по итогам того турнира заняла седьмое место в медальном зачете, выиграв одну золотую, одну серебряную и две бронзовые награды. Единственную медаль высшего достоинства в актив российской команды принесла Шмелева, выигравшая гит, спортсменка также завоевала бронзу в кейрине и вместе с Войновой стала второй в командном спринте. Дмитриев, Шарапов и Якушевский были третьими в командном спринте.

Медальный зачет чемпионата мира 2019 года выиграли представители Нидерландов (6-4-1). Вторыми стали австралийцы (6-3-1), третьими - велосипедисты из Гонконга (2-0-0).