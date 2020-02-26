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НХЛ

"Рейнджерс" победили "Айлендерс". Панарин забросил 32-ю шайбу в сезоне

Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3
Артемий Панарин (в центре) AP Photo/Kathy Willens
Описание
Артемий Панарин (в центре)
© AP Photo/Kathy Willens

ТАСС, 26 февраля. "Нью-Йорк Рейнджерс" на выезде победил "Нью-Йорк Айлендерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3.

В составе победителей голами отметились российский нападающий Артемий Панарин (18-я минута), Грег Маккегг (28), Брендан Смит (50) и Мика Зибанежад (61 ОТ). Панарин также сделал результативную передачу. У проигравших отличились Жан-Габриэль Пажо (38), Джордан Эберле (55) и Брок Нельсон (60).

Форвард "Рейнджерс" Павел Бучневич и голкипер Игорь Шестеркин не принимали участие в матче. 24 февраля хоккеисты попали в автомобильную аварию и были доставлены в больницу. Бучневич серьезных повреждений не получил, у Шестеркина диагностировали перелом ребра. На восстановление у голкипера уйдет около двух недель.

В прошедшей встрече ворота "Рейнджерс" защищал Александр Георгиев, он отразил 42 броска. Панарин забросил 32-ю шайбу в текущем сезоне, что стало для него рекордом за время выступления в НХЛ. Всего в активе российского форварда 85 (32 гола + 53 передачи) баллов, что является третьим результатом в сезоне, лидируют Леон Драйзайтль (98) из "Эдмонтона" и Давид Пастрняк (88) из "Бостона". Панарин набирает очки в 10-м матче подряд, он стал седьмым хоккеистом в истории "Рейнджерс", которому покорилось подобное достижение.

"Айлендерс" идут на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 77 очков в 62 матчах. "Рейнджерс" занимают 10-ю строчку, имея в активе 72 очка в 62 встречах. Следующий матч "Айлендерс" проведут в гостях против "Сент-Луиса", "Рейнджерс" сыграют на выезде с "Монреалем". Обе встречи пройдут 28 февраля.

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