"Рейнджерс" победили "Айлендерс". Панарин забросил 32-ю шайбу в сезоне

ТАСС, 26 февраля. "Нью-Йорк Рейнджерс" на выезде победил "Нью-Йорк Айлендерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3.

В составе победителей голами отметились российский нападающий Артемий Панарин (18-я минута), Грег Маккегг (28), Брендан Смит (50) и Мика Зибанежад (61 ОТ). Панарин также сделал результативную передачу. У проигравших отличились Жан-Габриэль Пажо (38), Джордан Эберле (55) и Брок Нельсон (60).

Форвард "Рейнджерс" Павел Бучневич и голкипер Игорь Шестеркин не принимали участие в матче. 24 февраля хоккеисты попали в автомобильную аварию и были доставлены в больницу. Бучневич серьезных повреждений не получил, у Шестеркина диагностировали перелом ребра. На восстановление у голкипера уйдет около двух недель.

В прошедшей встрече ворота "Рейнджерс" защищал Александр Георгиев, он отразил 42 броска. Панарин забросил 32-ю шайбу в текущем сезоне, что стало для него рекордом за время выступления в НХЛ. Всего в активе российского форварда 85 (32 гола + 53 передачи) баллов, что является третьим результатом в сезоне, лидируют Леон Драйзайтль (98) из "Эдмонтона" и Давид Пастрняк (88) из "Бостона". Панарин набирает очки в 10-м матче подряд, он стал седьмым хоккеистом в истории "Рейнджерс", которому покорилось подобное достижение.