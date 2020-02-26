Ковальчук заявил, что недоволен своим дебютом за клуб НХЛ "Вашингтон"

Комментарий 36-летнего россиянина приводит обозреватель официального сайта НХЛ Том Гулитти на своей странице в Twitter.

"Вашингтон" в ночь на среду одержал победу над "Виннипегом" (4:3 Б). Ковальчук отыграл 14 минут 39 секунд, нанес три броска, сделал два силовых приема, не смог реализовать буллит и завершил матч с показателем полезности -2.

"Это был довольно хороший матч. Я думаю, наше звено (Карл Хагелин - Ларс Эллер - Ковальчук - прим. ТАСС) сыграло неплохо, однако в третьем периоде я принял не лучшее решение, что привело ко второму голу. Я завершил матч с общим показателем полезности -2, так что буду смотреть видео этого матча и сыграю лучше в следующий раз", - сказал Ковальчук.

"Вашингтон" занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 84 очка в 63 матчах. Следующий матч клуб проведет против "Виннипега" 28 февраля.