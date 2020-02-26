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Сборные по хоккею

Место проведения перенесенного из-за коронавируса юниорского ЧМ по хоккею еще неизвестно

Первоначально турнир должен был состояться в феврале-марте в Китае

МОСКВА, 26 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Место проведения чемпионата мира по хоккею среди юниоров в группе В второго дивизиона, перенесенного из Болгарии из-за коронавируса, пока не определено. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Федерации хоккея Болгарии Мартин Миланов.

В среду газета "Монитор" сообщила, что Болгария отказалась принимать соревнования из-за коронавируса. Турнир с участием команд Австралии, Хорватии, Нидерландов, Испании и Болгарии должен был пройти в Софии 23-29 марта.

"Да, турнир перенесен из нашей страны из-за опасений в связи с коронавирусом. Министерство спорта и кризисный штаб по защите от инфекции не разрешил нам его провести, - сказал Миланов. - Что касается того, где пройдет чемпионат мира, то это пока непонятно. Думали провести его в Испании, но, как я слышал, там уже нашли три-четыре человека, зараженных вирусом".

Первоначально турнир должен был состояться в феврале-марте в Китае, однако из-за опасности инфекционного заболевания был перенесен в Болгарию.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 35 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2715 летальных исходов, выздоровели более 29,7 тыс. человек, число случаев заражения за все время распространения вируса превысило 78 тыс.

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