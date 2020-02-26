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Футбол в России

Карасев рассудит матч 20-го тура чемпионата России по футболу между "Динамо" и "Спартаком"

Встреча пройдет 29 февраля в 16:30 мск

ТАСС, 26 февраля. Сергей Карасев из Москвы назначен главным арбитром матча 20-го тура чемпионата России между московскими "Динамо" и "Спартаком". Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Ассистентами Карасева будут Роман Усачев и Дмитрий Березнев (оба - Ростов-на-Дону), резервным судей назначен Павел Шадыханов (Москва). За систему видеоассистента рефери (VAR) будут отвечать Василий Казарцев (Санкт-Петербург) и Тихон Калугин (Москва). Встреча пройдет 29 февраля в 16:30 мск.

Тур начнется в пятницу матчем между "Крыльями Советов" (Самара) и "Оренбургом", его рассудит Виталий Мешков (Дмитров). В субботу Павел Кукуян (Уфа) обслужит матч ЦСКА (Москва) - "Урал" (Екатеринбург), Евгений Турбин (Дмитров) будет главным арбитром на встрече "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Локомотив" (Москва), Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург) - на встрече "Ахмат" (Грозный) - "Ростов".

В воскресенье "Тамбов" примет казанский "Рубин", главным арбитром встречи назначен Алексей Еськов (Москва), Станислав Васильев (Ижевск) рассудит "Краснодар" и "Уфу", "Сочи" - "Арсенал" (Тула) обслужит бригада во главе с Владиславом Безбородовым (Санкт-Петербург).

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