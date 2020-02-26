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Бокс

Боксер Гассиев намерен продолжить тренироваться под руководством американца Санчеса

19 февраля дебютный бой россиянина в супертяжелом весе был в очередной раз перенесен

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу Мурат Гассиев хочет продолжить тренировки под руководством американского специалиста Абеля Санчеса. Об этом ТАСС сообщили в команде российского спортсмена.

19 февраля дебютный бой Гассиева в супертяжелом весе был в очередной раз перенесен. Поединок с американцем Джерри Форрестом должен был состояться в ночь на 1 марта во Фриско (США, штат Техас). Основной причиной стали проблемы во время подготовки.

"Мурат хочет продолжить тренироваться под руководством Санчеса", - сказал собеседник агентства.

При этом, по информации ТАСС, у команды Гассиева есть вопросы относительно тренировочного процесса у Санчеса.

Санчес известен работой с бывшим чемпионом мира Геннадием Головкиным из Казахстана. В 2019 году Головкин перестал работать под руководством американского специалиста.

В активе бывшего чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе Гассиева 26 побед (19 нокаутом) и одно поражение.

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